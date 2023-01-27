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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 124 710 окупантів та 3182 танки
Збройні сили України за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 124 710 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 124710 (+850) осіб ліквідовано;
- танків - 3182 (+7);
- бойових броньованих машин - 6340 (+6);
- артилерійських систем - 2180 (+11);
- РСЗВ - 452 (+0);
- засоби ППО - 221 (+1);
- літаків - 292 (+0);
- гелікоптерів - 283 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1941 (+33);
- крилаті ракети - 796 (+47);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5001 (+15);
- спеціальна техніка - 199 (+4).
Дані уточнюються.
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