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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 124 710 окупантів та 3182 танки

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 124 710 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 124710 (+850) осіб ліквідовано;

танків - 3182 (+7);

бойових броньованих машин - 6340 (+6);

артилерійських систем - 2180 (+11);

РСЗВ - 452 (+0);

засоби ППО - 221 (+1);

літаків - 292 (+0);

гелікоптерів - 283 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1941 (+33);

крилаті ракети - 796 (+47);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5001 (+15);

спеціальна техніка - 199 (+4). Дані уточнюються.

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Роман Лазоренко головний редактор