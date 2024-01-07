З Донеччини до безпечних регіонів України вже було переміщено понад 100 тисяч громадян: як записатись на евакуацію

У межах обов’язкової евакуації з Донеччини до безпечних регіонів України перемістилися понад 100 тисяч громадян.



Обов’язкова евакуація населення Донецької області розпочалася у серпні 2022 року. З цього часу у її межах до безпечних регіонів перемістилися більш ніж 100 тисяч громадян. Серед них – понад 13,2 тисячі дітей і більш ніж 4,8 тисячі маломобільних, повідомляє Мінреінтеграції.



Наразі евакуація з Донеччини відбувається спеціальним потягом до Житомирської області 1 раз на 8 днів. Після прибуття евакуйовані отримують грошову допомогу.



На Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безкоштовних прихистках. Їм надають гуманітарну, правову і психологічну допомогу.



Нагадаємо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади. Або подати заявку, зателефонувавши на гарячу лінію для всіх громад за номером: (098) 890-33-18.



Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю звертайтеся за номерами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.



Крім того, про бажання евакуюватися можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

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Ольга Романова редактор