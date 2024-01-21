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  • У Донецьку під обстріл попав ринок на Текстильнику: загинуло 25 людей, - ФОТО 18+
Ольга Романова
редактор
15:14, 21 січня
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У Донецьку під обстріл попав ринок на Текстильнику: загинуло 25 людей, - ФОТО 18+

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У Донецьку під обстріл попав ринок на Текстильнику: загинуло 25 людей, - ФОТО 18+

У неділю, 21 січня, тимчасово окупований Донецьк опинився під обстрілом. Окупаційна влада заявила, що загинули щонайменше 25 людей і ще 20 осіб постраждали.

Так званий мер Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що обстріл стався у Кіровському районі у мікрорайоні Текстильник, де розташований ринок. Він звинуватив в обстрілі українських військових.

У Донецьку під обстріл попав ринок на Текстильнику: загинуло 25 людей, - ФОТО 18+, фото-1

Журналіст Денис Казанський опублікував відео, на якому російський окупант розповідає про наслідки обстрілу.

«Окупант, який був на місці подій, відверто визнає, що там знаходилися військові РФ, які по суті знову прикривалися мирними жителями і підставили їх під вогонь у відповідь», — зазначив Казанський.

Журналіст Андрій Цаплієнко написав, що обстріл було здійснено з що стріляли з позицій росіян на Червоногвардійських шахтах.

У Мережі публікують фото та відео з місця обстрілу.

У Донецьку під обстріл попав ринок на Текстильнику: загинуло 25 людей, - ФОТО 18+, фото-2
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#Донецьк #обстріл #Текстильник #загиблі
Ольга Романова
редактор
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