На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено

За 28 жовтня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 508 людей, у тому числі 50 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку, 7 промислових приміщень, крамницю і автомобіль. У Краматорську поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і 2 автомобілі; у Малотаранівці поранено людину, пошкоджено приватний будинок; у Біленькому пошкоджено приватний будинок і автівку. Степанівці Новодонецької громади пошкоджено 3 приватні будинки. У Михайлівці Олександрівської громади пошкоджено 9 приватних будинків, 3 адмінбудівлі та культову споруду. В Олександрівці Черкаської громади пошкоджено приватний будинок.



