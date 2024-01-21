23:04, 21 січня
В ЗСУ відповіли на звинувачення окупантів щодо обстрілу ринку в Донецьку
Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку прокоментував звинувачення російських окупантів в ударі по ринку в Донецьку.
«Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ Таврія, в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели. Донецьк — це Україна! росії доведеться відповідати за відібрані життя українців», — сказано в заяві пресцентру, оприлюдненій на його сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що у неділю, 21 січня, тимчасово окупований Донецьк опинився під обстрілом. Окупаційна влада заявила, що загинули щонайменше 25 людей і ще 20 осіб постраждали.
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