Окупанти обстріляли за добу 14 населених пунктів Донеччини: загинули дві людини, пошкоджено 94 цивільних об’єкти

Минулої доби армія рф завдала 21 удар по цивільному населенню Донеччині. Є вбиті й поранені мирні мешканці.



Під ударом перебували 14 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Мирноград, Селидове, Торецьк, селище Північне, села Бердичі, Зоряне, Предтечине, Птиче, Рай-Олександрівка, повідомляє поліція Донецької області.



Пошкоджено 94 цивільних об’єкти – 47 житлових будинків, адмінбудівлі, будинок культури, заклади освіти, магазини, автошколу, автомийку, складське приміщення, гаражі, господарчі споруди, транспортні засоби, ЛЕП, газопровід.



З «Градів» окупанти вдарили по Кураховому – вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджено 10 приватних будинків, гараж, автомийка, автомобілі, лінія електропередач.



Внаслідок артилерійського обстрілу в Красногорівці одна цивільна особа загинула та одна зазнала поранень.



Двома ракетами «С-300» росія поцілила по Мирнограду. Руйнувань зазнали будинок культури, адмінбудівля, 5 приватних будинків.



По місту Селидове росіяни завдали два ракетних удари. Пошкоджено 8 приватних та 2 багатоквартирних будинки, склад і гаражні приміщення, транспортні засоби, господарчі споруди, автошкола.



Дві ракети «С-300» ворожі війська спрямували на Костянтинівку. Руйнувань зазнали 9 осель, навчальні заклади, магазин, об’єкт соціальної інфраструктури.



Авіаудар бомбою КАБ-500 російські загарбники завдали по Торецьку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, заклад освіти.



Крім того, сьогодні після опівночі окупанти вдарили ракетами по Мирнограду. Двоє людей зазнали поранень, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, заклад освіти, автомобілі.