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  • Окупанти обстріляли за добу 14 населених пунктів Донеччини: загинули дві людини, пошкоджено 94 цивільних об’єкти
Ольга Романова
редактор
12:24, 22 січня
Надійне джерело

Окупанти обстріляли за добу 14 населених пунктів Донеччини: загинули дві людини, пошкоджено 94 цивільних об’єкти

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Окупанти обстріляли за добу 14 населених пунктів Донеччини: загинули дві людини, пошкоджено 94 цивільних об’єкти

Минулої доби армія рф завдала 21 удар по цивільному населенню Донеччині. Є вбиті й поранені мирні мешканці.

Під ударом перебували 14 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Мирноград, Селидове, Торецьк, селище Північне, села Бердичі, Зоряне, Предтечине, Птиче, Рай-Олександрівка, повідомляє поліція Донецької області.

Пошкоджено 94 цивільних об’єкти – 47 житлових будинків, адмінбудівлі, будинок культури, заклади освіти, магазини, автошколу, автомийку, складське приміщення, гаражі, господарчі споруди, транспортні засоби, ЛЕП, газопровід.

З «Градів» окупанти вдарили по Кураховому – вбили людину, ще одну поранили. Пошкоджено 10 приватних будинків, гараж, автомийка, автомобілі, лінія електропередач.

Внаслідок артилерійського обстрілу в Красногорівці одна цивільна особа загинула та одна зазнала поранень.

Двома ракетами «С-300» росія поцілила по Мирнограду. Руйнувань зазнали будинок культури, адмінбудівля, 5 приватних будинків.

По місту Селидове росіяни завдали два ракетних удари. Пошкоджено 8 приватних та 2 багатоквартирних будинки, склад і гаражні приміщення, транспортні засоби, господарчі споруди, автошкола.

Дві ракети «С-300» ворожі війська спрямували на Костянтинівку. Руйнувань зазнали  9 осель, навчальні заклади, магазин, об’єкт соціальної інфраструктури.

Авіаудар бомбою КАБ-500 російські загарбники завдали по Торецьку. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, адмінбудівля, заклад освіти.

Крім того, сьогодні після опівночі окупанти вдарили ракетами по Мирнограду. Двоє людей зазнали поранень, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, заклад освіти, автомобілі.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #загиблі
Ольга Романова
редактор
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