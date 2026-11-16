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Ольга Романова
редактор
14:21, Сьогодні

Росіяни знову атакували рятувальників у Краматорську: один із дронів влучив у пожежну машину, - ФОТО

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Росіяни знову атакували рятувальників у Краматорську: один із дронів влучив у пожежну машину, - ФОТО

Уночі російські війська атакували чотирма FPV-дронами пожежно-рятувальний підрозділ у Краматорську Донецької області.

Внаслідок удару пошкоджений пожежний автомобіль. Особовий склад не постраждав. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Один із чотирьох російських безпілотників влучив у пожежну машину, яка раніше вже зазнала пошкоджень під час обстрілу.

У ДСНС наголошують, що російські війська цілеспрямовано атакують рятувальників, намагаючись перешкодити їхній роботі.

«Попри небезпеку, надзвичайники продовжують виконувати свій обов’язок — допомагати людям і ліквідовувати наслідки ворожих ударів», — зазначили у службі.

Росіяни знову атакували рятувальників у Краматорську: один із дронів влучив у пожежну машину, - ФОТО, фото-1
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#Донеччина #окупанти #дрон #Краматорськ #пожежна #авто #рятувальники
Ольга Романова
редактор
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