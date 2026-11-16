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Росіяни знову атакували рятувальників у Краматорську: один із дронів влучив у пожежну машину, - ФОТО
Уночі російські війська атакували чотирма FPV-дронами пожежно-рятувальний підрозділ у Краматорську Донецької області.
Внаслідок удару пошкоджений пожежний автомобіль. Особовий склад не постраждав. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Один із чотирьох російських безпілотників влучив у пожежну машину, яка раніше вже зазнала пошкоджень під час обстрілу.
У ДСНС наголошують, що російські війська цілеспрямовано атакують рятувальників, намагаючись перешкодити їхній роботі.
«Попри небезпеку, надзвичайники продовжують виконувати свій обов’язок — допомагати людям і ліквідовувати наслідки ворожих ударів», — зазначили у службі.
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