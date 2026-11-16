Росіяни знову атакували рятувальників у Краматорську: один із дронів влучив у пожежну машину, - ФОТО

Уночі російські війська атакували чотирма FPV-дронами пожежно-рятувальний підрозділ у Краматорську Донецької області.

Внаслідок удару пошкоджений пожежний автомобіль. Особовий склад не постраждав. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Один із чотирьох російських безпілотників влучив у пожежну машину, яка раніше вже зазнала пошкоджень під час обстрілу.

У ДСНС наголошують, що російські війська цілеспрямовано атакують рятувальників, намагаючись перешкодити їхній роботі.