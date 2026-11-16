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Ольга Романова
редактор
13:56, Сьогодні
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Росіяни вдарили по Слов’янську: рятувальники витягли чоловіка з-під завалів 14-поверхівки, - ФОТО

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Росіяни вдарили по Слов’янську: рятувальники витягли чоловіка з-під завалів 14-поверхівки, - ФОТО

У Слов’янську Донецької області надзвичайники врятували чоловіка, який опинився під завалами зруйнованої квартири в багатоповерхівці після російського обстрілу.

Внаслідок атаки також пошкоджені дві житлові 14-поверхівки та виникли пожежі у приватних домоволодіннях. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Удару по місту російські війська завдали вночі. В одній із пошкоджених багатоповерхівок на дев’ятому поверсі зруйнувало квартиру, під уламками якої опинилася людина.

«Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували постраждалого та розібрали 1,5 тонни будівельних конструкцій», — повідомили рятувальники.

Також на території двох приватних домоволодінь загорілися покрівля житлового будинку та дрова. Попри загрозу повторних російських обстрілів, вогнеборці ліквідували пожежі. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершені.

Росіяни вдарили по Слов’янську: рятувальники витягли чоловіка з-під завалів 14-поверхівки, - ФОТО, фото-1
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#Донеччина #Словʼянськ #обстріл #рятувальники #пожежа
Ольга Романова
редактор
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