На Донбасі загинув тренер з акробатики Андрій Лифар із Лисичанська.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



До повномасштабного вторгнення Андрій Лифар тренував дітей стрибкам на батуті та акробатичній доріжці у місцевій дитячо-юнацькій школі. Його вихованці неодноразово ставали призерами та переможцями всеукраїнських змагань. Андрій був фанатом своєї справи, діти обожнювали свого викладача.



З початком повномасштабного вторгнення Андрій прийняв мужнє рішення стати на захист своєї Батьківщини і вступив до лав ТРО.



Військовослужбовець отримав позивний "Акробат" і понад два роки успішно нищив ворога разом з побратимами. "Акробат" двічі виводив свій особовий склад з оточення і став вправним воїном.



16 травня 2024 року, стримуючи наступ окупантів на Донецькому напрямку - загинув.



"Акробат" назавжди залишиться в пам'яті побратимів та своїх вихованців.