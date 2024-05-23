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  • На Донбасі загинув тренер з акробатики Андрій Лифар із Лисичанська
Ольга Романова
редактор
11:56, 23 травня
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На Донбасі загинув тренер з акробатики Андрій Лифар із Лисичанська

На Донбасі загинув тренер з акробатики Андрій Лифар із Лисичанська

На Донбасі загинув тренер з акробатики Андрій Лифар із Лисичанська.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

До повномасштабного вторгнення Андрій Лифар тренував дітей стрибкам на батуті та акробатичній доріжці у місцевій дитячо-юнацькій школі. Його вихованці неодноразово ставали призерами та переможцями всеукраїнських змагань. Андрій був фанатом своєї справи, діти обожнювали свого викладача.

З початком повномасштабного вторгнення Андрій прийняв мужнє рішення стати на захист своєї Батьківщини і вступив до лав ТРО.

Військовослужбовець отримав позивний "Акробат" і понад два роки успішно нищив ворога разом з побратимами. "Акробат" двічі виводив свій особовий склад з оточення і став вправним воїном.

16 травня 2024 року, стримуючи наступ окупантів на Донецькому напрямку - загинув.

"Акробат" назавжди залишиться в пам'яті побратимів та своїх вихованців.

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#Донбас #Лисичанськ #Лифар
Ольга Романова
редактор
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