На окупованому Донбасі бабуся "пригостила" російских загарбників пиріжками з канцелярськими кнопками

У тимчасово окупованому Старобільську українська бабуся "пригостила" російских загарбників пиріжками з канцелярськими кнопками.

Про це повідомив воїн ЗСУ, колишній донецький журналіст Кирило Сазонов.

"Російські "військкори" в люті та обуренні.Виявляється (хто міг би подумати?!) населення окупованого Донбасу їх не до кінця любить!

Ага звичайно.Через Старобільськ їхало поповнення на фронт, баба біля дороги дала їм тазик пиріжків.Їжте, синочки. Із канцелярськими кнопками всередині. Отрута, звичайно, така собі, але що було у бабусі, те й насипала. Вони бояться місцевих.Навіть старих. Усюди українські партизани і це не лише їхня параноя – іноді й реальність.Їх ненавидять і намагаються якомога боротися.Як у Афганістані.Як у Чечні.Україна ще страшніша...", - підсумував Сазонов.

