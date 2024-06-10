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  • На Донеччині за добу окупанти вісім разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, пошкоджено 18 будинків
Ольга Романова
редактор
09:55, 10 червня
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На Донеччині за добу окупанти вісім разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, пошкоджено 18 будинків

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На Донеччині за добу окупанти вісім разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, пошкоджено 18 будинків

За 9 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Часовому Яру.  Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 людей, у тому числі 5 дітей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено 3 будинки в Олександрополі, у Курахівській — 5 будинків в Курахівці.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено будинок.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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