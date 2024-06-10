На Донеччині за добу окупанти вісім разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, пошкоджено 18 будинків

За 9 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Часовому Яру. Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 39 людей, у тому числі 5 дітей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено 3 будинки в Олександрополі, у Курахівській — 5 будинків в Курахівці.



Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Терни і Ямполівка. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджені 9 приватних будинків і багатоповерхівка. У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено будинок.