Стало відомо на якому стадіоні буде грати "Шахтар" в чемпіонаті України

У сезоні УПЛ 2024/25 Шахтар міцно влаштовується на стадіоні "Лівий берег" під Києвом.

Про це повідомив президент однойменного клубу Першої ліги Микола Лавренко в інтерв'ю "Українському футболу ".

"З нового сезону на нашому стадіоні гратимуть дві команди – Лівий берег та Шахтар. Якщо Шахтар у цей день не гратиме за календарем або коли це випадає на матч перед Лігою чемпіонів і їм зручніше гратиме у Львові, він має право поступитися іншій команді. У нас будуть розведенi матчі між Шахтарем і Лівим берегом", - пояснив Лавренко.

За його словами, йдеться про співпрацю досить широкого масштабу:

"З нашого боку – технічна консультація. Шахтар може на своїх матчах брендувати стадіон, ставити LED-панелі. Вони вивчали роботу наших фахівців та залишилися задоволені. Зараз ми вивчаємо можливість збільшити кількість місць для глядачів, щоб на матчах Шахтаря була максимальна заповнюваність трибун".