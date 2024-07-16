Окупанти скинули дві авіабомби на Лиман: поранено п!ятеро людей, - ФОТО

Щонайменше 5 людей поранено внаслідок обстрілу міста Лиман на Донеччині.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Росіяни скинули ввечері 15 липня на місто дві 250-кілограмові керовані авіабомби. Поранення отримали 5 людей від 27 до 50 років.





Пошкоджено 3 крамниці, інфраструктурний об'єкт і приватний будинок.