За добу захисники України знищили 1180 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 574 690 військових, 8 344 танки, 15 936 артилерійських систем і 2 405 крилатих ракет.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 574 690 (+1180) осіб,

танків ‒ 8344 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,

артилерійських систем – 15936 (+51) од,

РСЗВ – 1127 (+2) од,

засоби ППО ‒ 906 (+1) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30),

крилаті ракети ‒ 2405 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,

спеціальна техніка ‒ 2671 (+0)

Дані уточнюються.