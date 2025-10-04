Рус
Ольга Романова
редактор
11:22, 4 жовтня

На Донеччині від удару російського дрона загинув французький журналіст

Після атаки FPV-дрона російських окупантів 3 жовтня загинув французький журналіст Антоні Лаллікан, а журналіст видання Kyiv Independent Георгій Іванченко дістав поранення.

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів(НСЖУ) Сергій Томіленко з посиланням на представників 4-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ.Крім того, інформацію підтвердили в Українськійасоціації фотографів (UAPP).

«Сьогодні, 3 жовтня 2025 року, Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона. Разом із ним працював український журналіст (видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів) Георгій Іванченко, який отримав поранення. Трагічну новину повідомляє 4 окрема важка механізована бригада», — написав Томіленко.

За інформацією джерел НСЖУ, російський дрон атакував журналістів уранці 3 жовтня біля Дружківки Донецької області.

«Медійники працювали в захисному спорядженні та в супроводі пресофіцера», — написав Томіленко.

Як повідомив голова НСЖУ, Лаллікан став третім французьким журналістом, якого вбили в Україні російські окупанти після початку повномасштабного вторгнення — раніше загинули репортер телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк-Імхофф і відеокоординатор агентства AFP Арман Солдін.

За інформацією Томіленка, Лаллікан довго працював для французьких і міжнародних видань — Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Paris Match, Der Spiegel, Zeit, NZZ, Focus Magazin, Die Welt, Stern і багатьох інших.

У 2020 році він уперше поїхав робити репортажі в зону активного конфлікту — висвітлював Другу карабаську війну у Вірменії.

«У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, Антоні приїхав в Україну. Відтоді він неодноразово повертався, документуючи наслідки війни та започаткувавши довгостроковий проєкт про життя мешканців Донеччини — шахтарського регіону на сході України, який опинився в епіцентрі російської агресії», — написав голова НСЖУ.

Крім того, Лаллікан був лауреатом премії Віктора Гюго за серію фото про українців, увійшов у шорт-лист премії Lucas Dolega 2024 і став«фаворитом журі» Grand Prix Paris Match Etudiant 2022, підсумував Томіленко.

«З великим сумом повідомляємо, що сьогодні внаслідок атаки fpv-дроном був важко поранений учасник UAPP і наш колега Георгій Іванченко. Зараз він перебуває на операції. Разом із ним у машині перебував французький фотожурналіст Антоні Лаллікан. Його вбило тим самим дроном», — повідомили представники UAPP.

#Донеччина #окупанти #дрон #журналіст #смерть #Лаллікан
