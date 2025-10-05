Рус
Ольга Романова
редактор
11:25, 5 жовтня
На Донеччині за добу окупанти 37 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще 13 поранено

За 4 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 185 людей, у тому числі 68 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 16 будинків. У Золотих Прудах Олександрівської громади пошкоджено 2 склади. У Дружківці 1 людина загинула і 6 поранені. В Іллінівці пошкоджено 3 приватні будинки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 крамниці.

Ольга Романова
редактор
