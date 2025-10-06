На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: три людини поранено

За 5 жовтня росіяни поранили 3 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 363 людини, у тому числі 16 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін..

Покровський район. У Добропіллі поранено людину. У Завидо-Кудашевому Криворізької громади пошкоджено крамницю, пошту і склад.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок і 6 гаражів. У Краматорську обстріляно приватний сектор. У Новодонецькій громаді пошкоджено інфраструктуру. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



