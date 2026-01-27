Стали відомі першіі суперники «Шахтаря» на зборах в Турції

«Шахтар» визначився з першими суперниками по спарингах на турецьких зборах.

3 лютого, наступного вівторка, «гірники» зіграють з чорногорським «Петровацем». Матч відбудеться в Анталії і розпочнеться о 16:00 за київським часом. А через два дні, 5 лютого, донецька команда зіграє з «Нефтчі» з узбецького міста Фергана. Початок заплановано на той самий час - 16:00. Інформацію про перші два матчі повідомляє клубна прес-служба.

Про подальший розклад спарингів не повідомляється, але раніше зазначалося, що у Шахтаря на зборах заплановано матч з лідером УПЛ - черкаським ЛНЗ. Трансляція всіх товариських матчів "помаранчево-чорних" на зборах доступна на Ютуб-каналі Шахтаря і в мобільному додатку FC Shakhtar (App Store та Google Play) в розділі Live.