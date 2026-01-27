Рус
  • Головна
  • Стали відомі першіі суперники «Шахтаря» на зборах в Турції
Ольга Романова
редактор
17:23, 27 січня
Надійне джерело

Стали відомі першіі суперники «Шахтаря» на зборах в Турції

Читать на русском
Стали відомі першіі суперники «Шахтаря» на зборах в Турції

«Шахтар» визначився з першими суперниками по спарингах на турецьких зборах.

3 лютого, наступного вівторка, «гірники» зіграють з чорногорським «Петровацем». Матч відбудеться в Анталії і розпочнеться о 16:00 за київським часом. А через два дні, 5 лютого, донецька команда зіграє з «Нефтчі» з узбецького міста Фергана. Початок заплановано на той самий час - 16:00. Інформацію про перші два матчі повідомляє клубна прес-служба.

Про подальший розклад спарингів не повідомляється, але раніше зазначалося, що у Шахтаря на зборах заплановано матч з лідером УПЛ - черкаським ЛНЗ. Трансляція всіх товариських матчів "помаранчево-чорних" на зборах доступна на Ютуб-каналі Шахтаря і в мобільному додатку FC Shakhtar (App Store та Google Play) в розділі Live.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Шахтар #Турція #спарингі #Петровац #Нефтчі
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту