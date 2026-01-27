Рус
Ольга Романова
редактор
17:57, 27 січня

Керувала пропагандистськими медіа: на Донеччині повідомили про підозру посадовиці окупаційної влади

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури начальниці так званого «департаменту інформаційної політики, документального забезпечення та протоколу голови днр» заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Слідство встановило, що у 2023 році мешканка Донецька, перебуваючи на цій псевдопосаді, організовувала роботу підконтрольних окупаційній владі медіа. Вона редагувала матеріали, а також надавала дозволи на їх поширення. Йдеться про публікації пропагандистського характеру, спрямовані на підтримку держави-агресора та виправдання збройної агресії проти України, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Крім того, підозрювана як «секретар» входила до робочої групи з організації та розвитку офіційних сторінок так званих органів влади у соціальних мережах.  У листопаді 2024 року так званий очільник «днр» перепризначив її на цю ж посаду. Псевдопосадовиця публічно коментує політичні та економічні рішення окупантів, підтримує передачу українських підприємств під контроль держави-агресора та поширює твердження про нібито підтримку мешканцями захопленої території приєднання до рф.

За її керівництва функціонує мережа друкованих і електронних медіа, офіційних сайтів та сторінок у соцмережах незаконних органів влади, через які системно поширюються російські наративи. Наразі жінка переховується від слідства на тимчасово окупованій території Донеччини. Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років.

#Донеччина #прокуратура #колаборантка #підозра #днр
