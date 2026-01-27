15:51, 27 січня
У центрі Донецька автобус збив 13-річну дівчинку на пішохідному переході , - ФОТО
У понеділок, 26 січня, у центрі тимчасово окупованого Донецька сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 13-річна дівчинка.
ДТП трапилася на вулиці Університетській, 25 у Ворошиловському районі міста. 60-річний водій автобуса I-Van скоїв наїзд на школярку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.
У результаті аварії дівчинка зазнала тілесних ушкоджень.
