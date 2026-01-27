Рус
15:51, 27 січня
Надійне джерело

У центрі Донецька автобус збив 13-річну дівчинку на пішохідному переході , - ФОТО

У центрі Донецька автобус збив 13-річну дівчинку на пішохідному переході , - ФОТО

У понеділок, 26 січня, у  центрі тимчасово окупованого Донецька сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 13-річна дівчинка.

ДТП трапилася на вулиці Університетській, 25 у Ворошиловському районі міста. 60-річний водій автобуса I-Van скоїв наїзд на школярку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

У результаті аварії дівчинка зазнала тілесних ушкоджень. 

#Донецьк #ДТП #автобус #школярка
