У центрі Донецька автобус збив 13-річну дівчинку на пішохідному переході , - ФОТО

У понеділок, 26 січня, у центрі тимчасово окупованого Донецька сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 13-річна дівчинка.

ДТП трапилася на вулиці Університетській, 25 у Ворошиловському районі міста. 60-річний водій автобуса I-Van скоїв наїзд на школярку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

У результаті аварії дівчинка зазнала тілесних ушкоджень.