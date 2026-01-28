Надійне джерело

За добу захисники України знищили 690 російських окупантів

Вчора Сили оборони ліквідували 690 окупантів. Знищено 4 бойові броньовані машини ворога, 22 артилерійські системи, РСЗВ, 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб

танків – 11 609 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 958 (+4) од.

артилерійських систем – 36 713 (+22) од.

РСЗВ – 1 629 (+1) од.

засоби ППО – 1 286 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1 012) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 102 (+77) од.

спеціальна техніка – 4 053 (+2) од.

Роман Лазоренко Головний редактор сайту