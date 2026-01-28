Рус
  За добу захисники України знищили 690 російських окупантів
09:31, 28 січня
За добу захисники України знищили 690 російських окупантів

Вчора Сили оборони ліквідували 690 окупантів.

Знищено 4 бойові броньовані машини ворога, 22 артилерійські системи, РСЗВ, 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 236 570 (+690) осіб 
  • танків – 11 609 (+0) од. 
  • бойових броньованих машин – 23 958 (+4) од. 
  • артилерійських систем – 36 713 (+22) од. 
  • РСЗВ – 1 629 (+1) од. 
  • засоби ППО – 1 286 (+0) од. 
  • літаків – 434 (+0) од. 
  • гелікоптерів – 347 (+0) од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 117 724 (+1 012) од. 
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од. 
  • кораблі / катери – 28 (+0) од. 
  • підводні човни – 2 (+0) од. 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 102 (+77) од. 
  • спеціальна техніка – 4 053 (+2) од. 
