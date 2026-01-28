Ситуація на фронті на ранок 28 січня: протягом доби відбулося 105 бойових зіткнень

Розпочалася 1435-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 92 авіаційних ударів та скинули 275 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7915 дронів-камікадзе та здійснили 3903 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 61 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Орли Дніпропетровської області; Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Ніженка, Розівка, Воздвижівка, Чарівне, Одарівка, Таврійське, Жовта Круча Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 77 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Торське та в бік Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку, поблизу населеного пункту Федорівка та у бік Платонівки, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вербове, Злагода та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку противник 22 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку у районі Плавнів.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 690 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 1012 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.