За добу захисники України знищили 830 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 237 400 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.26 орієнтовно склали:

особового складу - близько 1 237 400 (+830) осіб

танків – 11 613 (+4)

бойових броньованих машин – 23 965 (+7)

артилерійських систем – 36 733 (+20)

РСЗВ - 1 629 (+0)

засоби ППО – 1 288 (+2)

літаків – 435 (+1)

гелікоптерів – 347 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955)

крилаті ракети / cruise missiles – 4 205 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 190 (+88)

спеціальна техніка – 4 053 (+0).

Дані уточнюються