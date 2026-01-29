09:01, 29 січня
За добу захисники України знищили 830 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 237 400 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1 237 400 (+830) осіб
- танків – 11 613 (+4)
- бойових броньованих машин – 23 965 (+7)
- артилерійських систем – 36 733 (+20)
- РСЗВ - 1 629 (+0)
- засоби ППО – 1 288 (+2)
- літаків – 435 (+1)
- гелікоптерів – 347 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955)
- крилаті ракети / cruise missiles – 4 205 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 190 (+88)
- спеціальна техніка – 4 053 (+0).
Дані уточнюються
