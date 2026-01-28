Рус
Ольга Романова
редактор
12:23, 28 січня

У прифронтовій Костянтинівці залишаються близько 2,8 тисяч цивільних мешканців

У прифронтовому місті Костянтинівка на Донеччині, попри вкрай складну ситуацію, досі залишаються понад 2,8 тисяч цивільних.

Доставити людям допомогу складно через постійні обстріли. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у прямому ефірі.

За його словами, раніше в місті перебувало близько 5000 мешканців, однак більше половини людей виїхали через обстріли та складну безпекову ситуацію. Наразі залишаються понад 2800 жителів.

"На жаль, в Костянтинівці зараз знаходиться більше 2800 людей. Декілька місяців тому їх було близько 5000. Більше половини людей виїхали", — повідомив Філашкін.

Він зазначив, що доставити допомогу тим, хто залишився, вкрай складно через постійні обстріли під’їзних шляхів та знищення транспортних засобів. "Тільки завдяки нашим захисникам і захисницям нам вдається завезти продуктові набори та питну воду", — додав начальник ОВА.

Філашкін наголосив, що обстановка в області залишається надзвичайно складною. Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру, обстрілює населені пункти, включно з тими, де немає військових, та збільшує кількість атак керованими авіабомбами та дронами.

"Ми підготували людей заздалегідь: завезли дрова, пілети, продуктові набори, щоб вони могли пережити зиму. Наші комунальні служби роблять усе можливе, щоб підтримати людей із теплом, водою та електропостачанням", — додав він.

