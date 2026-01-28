Рятувальники евакуювали п’ятьох людей із прифронтової Дружківки

П’ятьох людей, серед яких дитина, вивезли з прифронтової Дружківки рятувальники евакуаційної групи "Фенікс".

Волонтери допомагають евакуйованим із розселенням у більш безпечних регіонах країни, забезпечуючи житло та необхідну підтримку. Про це повідомляє ДСНС України.

Попри небезпеку, рятувальники продовжують допомагати громадянам залишити зону активних бойових дій і надають підтримку на кожному етапі евакуації.