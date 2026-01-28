12:53, 28 січня
Надійне джерело
Рятувальники евакуювали п’ятьох людей із прифронтової Дружківки
П’ятьох людей, серед яких дитина, вивезли з прифронтової Дружківки рятувальники евакуаційної групи "Фенікс".
Волонтери допомагають евакуйованим із розселенням у більш безпечних регіонах країни, забезпечуючи житло та необхідну підтримку. Про це повідомляє ДСНС України.
Попри небезпеку, рятувальники продовжують допомагати громадянам залишити зону активних бойових дій і надають підтримку на кожному етапі евакуації.
"Шановні мешканці прифронтових громад! Не зволікайте з рішенням. Бережіть своє життя та життя своїх близьких!" – наголошують у ДСНС.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого