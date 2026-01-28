Рус
Ольга Романова
11:56, 28 січня
Надійне джерело

У ЗСУ спростовують заяви РФ про нібито повний контроль росіян над Оріхово-Василівкою на Донеччині

У ЗСУ спростовують заяви РФ про нібито повний контроль росіян над Оріхово-Василівкою на Донеччині

Інформація про те, що населений пункт Оріхово-Василівка у Донецькій області нібито перебуває під повним контролем російських військ, не відповідає дійсності.

Українські військові продовжують утримувати позиції в районі населеного пункту. Обстановка в регіоні залишається складною та динамічною, проте твердження про повну окупацію назвали передчасними та некоректними. Про це повідомили в угрупуванні військ "Схід".

"Бійці 30-ї окремої механізованої бригади відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри значний тиск з боку окупаційних військ", – йдеться у повідомленні.

Військові закликають перевіряти джерела інформації і користуватися лише офіційними повідомленнями.

