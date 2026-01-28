11:14, 28 січня
На Донеччині ЗСУ знищили російський пункт управління безпілотників
Українські оборонці уразили склад і пункт управління російськими безпілотниками, а також низку інших об’єктів, які використовує противник.
Удари по тимчасово окупованих територіях та території РФ здійснювали 27 січня та в ніч на 28 січня. Мета — зниження наступальних можливостей окупаційної армії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, в Донецькій області уражено зосередження живої сили і пункт управління безпілотників росіян у районі Великої Новосілки.
Сили оборони завдали удару і по зосередженню живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки.
