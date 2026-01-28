На Донеччині українські бійці взяли в полон двох окупантів, - ВІДЕО

На Лиманському напрямку Сили оборони провели успішну ударно-пошукову операцію на позиціях окупантів.

Операцію провели спецпризначенці «ДОЗОРу» ДПСУ та бійці 53-ї окремої механізованої бригади.

У результаті стрілецького бою відновлена контрольована позиція та взято в полон двох окупантів – снайпера та зв’язківця.

Операція здійснювалась у чіткій взаємодії з підрозділами 3-го армійського корпусу ЗСУ. У січні російські війська посилили спроби просочитися в місто Лиман на півночі Донеччини.

“Лиманський напрямок — це такий собі заділ на Донеччину. Це не стільки стосується Харківської чи Луганської областей, скільки стосується намагання росіян вийти на Словʼянсько-Краматорську агломерацію із північно-східного боку. Тому він для них вкрай важливий”, – розповів начальник управління комунікацій Угруповування Обʼєднаних сил Віктор Трегубов.