На Донеччині за добу окупанти 48 разів обстріляли населені пункти: чотири людини загинули та ще пʼятеро поранено

За 27 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Слов'янську та 1 у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 48 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 266 людей, у тому числі 17 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину. У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі — 4, у Торецькому — 2.

Краматорський район. В Оріхуватці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську 3 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 2 багатоповерхівки, підприємство, 2 одиниці техніки та автівку. У Новодонецькому пошкоджено 2 об'єкти. У Дружківці та Олексієво-Дружківці поранено по 1 людині. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.











