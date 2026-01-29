15:03, 29 січня
Надійне джерело
Україна повернула 1000 тіл загиблих, які, за твердженням Росії, належать українським захисникам
Відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які, за твердженням країни-агресорки Росії, належать українським оборонцям.
Про це у четвер, 29 січня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані ідентифікацію репатрійованих загиблих», — підкреслили у Коордштабі.
Своєю чергою проєкт Хочу жить (проєкт Координаційного штабу) вказав, що ця репатріація тіл та останків загиблих стала першою у 2026 році. У Росію повернуто тіла 38 російських окупантів.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого