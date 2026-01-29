Рус
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
15:03, 29 січня
Україна повернула 1000 тіл загиблих, які, за твердженням Росії, належать українським захисникам

Відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які, за твердженням країни-агресорки Росії, належать українським оборонцям.

Про це у четвер, 29 січня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

«Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані ідентифікацію репатрійованих загиблих», — підкреслили у Коордштабі.

 Своєю чергою проєкт Хочу жить (проєкт Координаційного штабу) вказав, що ця репатріація тіл та останків загиблих стала першою у 2026 році. У Росію повернуто тіла 38 російських окупантів.

