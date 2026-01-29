На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще одну поранено

За 28 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 143 людини, у тому числі 28 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі — 5, у Торецькому і Кучеревому Яру — по 1.

Краматорський район. У Миколаївці та Райгородку пошкоджено по автомобілю, у Стародубівці — будинок. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 2 склади і 8 автівок. У Краматорській громаді пошкоджено 3 приватні будинки і 3 автівки. В Олександрівській громаді пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю, господарське приміщення та інфраструктурний об'єкт. У Дружківці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку; в Олексієво-Дружківці пошкоджено багатоповерхівку, господарчі будівлі та транспорт.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.











