  • Колишній воротар «Шахтаря» забив на останій хвилині матча фантастичний гол "Реалу" та вивів "Бенфіку" у плейоф Лігі чемпіонів, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:05, 29 січня
Надійне джерело

Колишній воротар «Шахтаря» забив на останій хвилині матча фантастичний гол "Реалу" та вивів "Бенфіку" у плейоф Лігі чемпіонів, - ВІДЕО

Колишній воротар «Шахтаря» забив на останій хвилині матча фантастичний гол "Реалу" та вивів "Бенфіку" у плейоф Лігі чемпіонів, - ВІДЕО

У середу, 28 січня, португальська "Бенфіка" перемогла "Реал" (4:2) в останньому турі Ліги чемпіонів.

Для виходу у наступний раунд португальцям потрібно було перемогти суперників з різницею у два м’ячі. Це змусило голкіпера Анатолія Трубіна піти на стандарт на 90+8 хвилині. Аурснес виконав подачу у штрафний майданчик, а українець завдав доленосного удару по воротах Тібо Куртуа.

Португальці змогли посісти 24-те місце та стати останньою командою, яка пробилася до стикових матчів Ліги чемпіонів.
Ольга Романова
редактор
