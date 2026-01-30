09:11, 30 січня
За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 310 російських окупантів.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 238 710 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 238 710 (+1 310)
- танків – 11 614 (+1)
- бойових броньованих машин – 23 969 (+4)
- артилерійських систем – 36 748 (+15)
- РСЗВ – 1 631 (+2)
- засоби ППО – 1 289 (+1)
- літаків – 435 (+0)
- гелікоптерів – 347 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555)
- крилаті ракети– 4 205 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни– 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 319 (+129)
- спеціальна техніка – 4 054 (+1).
Дані уточнюються.
