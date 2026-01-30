За добу захисники України знищили 1310 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1 310 російських окупантів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 238 710 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 238 710 (+1 310)

танків – 11 614 (+1)

бойових броньованих машин – 23 969 (+4)

артилерійських систем – 36 748 (+15)

РСЗВ – 1 631 (+2)

засоби ППО – 1 289 (+1)

літаків – 435 (+0)

гелікоптерів – 347 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119 234 (+555)

крилаті ракети– 4 205 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни– 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 319 (+129)

спеціальна техніка – 4 054 (+1).

Дані уточнюються.