Ситуація на фронті на ранок 30 січня: протягом доби відбулося 279 бойових зіткнень

Розпочалася 1437 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 41 авіаційного удару, скинувши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5583 дрони-камікадзе та здійснили 3802 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 144 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Гаврилівка, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Барвінівка, Воздвижівка, Кушугум, Малокатеринівка Запорізької області.За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, вісім наземних станцій управління БпЛА та сім пунктів управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 11 атак, противник здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Фиголівка, Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки, Закітного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 87 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія.

На Олександрівському напрямку ворог 23 рази атакував наші позиції, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя, Лісного.

На Гуляйпільському напрямку противник 42 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у бік Лук’янівського та Павлівки.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 555 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 129 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.