На Донеччині за добу окупанти девʼять разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще одну поранено

За 29 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Дружківці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 243 людини, у тому числі 24 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Заповідному - 5, у Грузькому - 3, у Торецькому - 1.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 8 приватних будинків, ще 7 - у Рай-Олександрівці. У Майдані Черкаської громади пошкоджено будинок. У Дружківці 1 людина загинула, в Олексієво-Дружківці 1 людина поранена.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.