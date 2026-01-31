Рус
  • Головна
  • На Донеччині шахрай ошукав людей на понад 800 тисяч гривень: серед потерпілих військові
Ольга Романова
редактор
11:51, 31 січня

На Донеччині шахрай ошукав людей на понад 800 тисяч гривень: серед потерпілих військові

Читать на русском
На Донеччині шахрай ошукав людей на понад 800 тисяч гривень: серед потерпілих військові

Правоохоронці викрили учасника шахрайської схеми, який завдав громадянам збитків на понад 800 тисяч гривень.

Про підозру у вчиненні низки злочинів повідомили 35-річному мешканцю Дніпропетровської області, інформує Краматорська окружна прокуратура.

Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки у великому розмірі, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, у березні 2025 року чоловік погодився на «роботу», яку йому запропонували під час пошуку вакансій на одному з інтернет-сайтів. Він став частиною злочинної схеми, отримуючи від спільника дані банківських рахунків громадян, що потрапляли до шахраїв після переходу за фальшивими посиланнями на сервіси оплати та доставки.

Отримані кошти підозрюваний витрачав на придбання побутової та електронної техніки, яку згодом здавав до ломбардів і магазинів, отримуючи готівку. Частину грошей він залишав собі, а решту передавав іншому учаснику схеми.

Унаслідок протиправної діяльності постраждали шестеро осіб, серед яких четверо військовослужбовців. Загальна сума збитків перевищує 800 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших причетних до злочинної схеми.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #прокуратура #шахрай
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту