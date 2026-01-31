На Донеччині шахрай ошукав людей на понад 800 тисяч гривень: серед потерпілих військові

Правоохоронці викрили учасника шахрайської схеми, який завдав громадянам збитків на понад 800 тисяч гривень.

Про підозру у вчиненні низки злочинів повідомили 35-річному мешканцю Дніпропетровської області, інформує Краматорська окружна прокуратура.

Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки у великому розмірі, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, у березні 2025 року чоловік погодився на «роботу», яку йому запропонували під час пошуку вакансій на одному з інтернет-сайтів. Він став частиною злочинної схеми, отримуючи від спільника дані банківських рахунків громадян, що потрапляли до шахраїв після переходу за фальшивими посиланнями на сервіси оплати та доставки.

Отримані кошти підозрюваний витрачав на придбання побутової та електронної техніки, яку згодом здавав до ломбардів і магазинів, отримуючи готівку. Частину грошей він залишав собі, а решту передавав іншому учаснику схеми.

Унаслідок протиправної діяльності постраждали шестеро осіб, серед яких четверо військовослужбовців. Загальна сума збитків перевищує 800 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших причетних до злочинної схеми.