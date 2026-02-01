Укрзалізниця: дільниця "Барвінкове-Лозова-Краматорськ" залишається зоною підвищеного ризику

"Укрзалізниця" інформує пасажирів про поточну ситуацію з рухом поїздів у низці регіонів станом на 1 лютого у зв’язку з безпековими ризиками.

Дільниця Лозова — Барвінкове — Краматорськ на Харківщині і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Пасажирам рекомендовано користуватися автобусами за об’їзним маршрутом. Про це ідеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз у Запорізькій області. Вранці між містами було безпечно пропущено один електропоїзд, який забезпечив пересадкове сполучення для кількох сотень пасажирів. За можливості аналогічне рішення планується і у вечірній час.

Також відпрацьовано резервний сценарій автобусного сполучення між Дніпром та Запоріжжям. Пасажирів, які ввечері прямуватимуть у напрямку Синельникового та Запоріжжя, просимо орієнтуватися на оперативні вказівки поїзної бригади під час наближення до Дніпра.

"Пасажирів із Запоріжжя та Синельникового закликаємо уважно стежити за повідомленнями в застосунку УЗ та виконувати інструкції працівників вокзалів", – наголошують в "Укрзалізниці".

На Сумщині рух поїздів зберігається, ситуацію контролюють моніторингові групи УЗ. У разі безпосередньої небезпеки можливі вимушені зупинки поблизу укриттів.