Під Покровськом Сили оборони знищили під час штурму 80 російських окупантів, - ВІДЕО

Бійці бригади Нацгвардії «Спартан» разом із підрозділом «Птахи Мадяра» та іншими суміжними силами успішно відбили штурм росіян на Покровському напрямку.

Про це повідомляє офіційна сторінка 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України.

Для атаки ворог залучив 90 штурмовиків. Окупанти просувалися на автомобілях, мотоциклах та квадроциклах, намагаючись скористатися туманом і підійти впритул до позицій українських оборонців.

Втім, попри погані погодні умови та велику кількість транспорту, аеророзвідка підрозділу виявила противника. Гвардійці здійснили серію ударів із використанням дронів із системами скидів та FPV-дронів.

У бригаді звітують про знищення 80 російських штурмовиків. Ще двоє дістали поранення, а двох загарбників узяли в полон. Серед техніки ворог втратив 10 квадроциклів, 4 мотоцикли та 6 цивільних автомобілів.