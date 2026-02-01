12:36, 1 лютого
Окупанти скинули три авіабомби на Слов’янськ: загинула жінка та ще одну людину поранено, - ФОТО
Російські окупанти завдали авіаудару по місту Слов'янськ Донецької області.
Унаслідок атаки загинула мешканка Краматорська, ще одна жінка отримала поранення, про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.
Фото: Вадим Лях
"У результаті авіаудару трьома ФАБ-250, який ворог завдав Словʼянську сьогодні вранці, пошкоджено: 14 багатоповерхівок, 3 автівки, 1 відділення Нової пошти, 1 коворінг-центр", – зазначає Лях.
Фото: Вадим Лях
Унаслідок авіаудару загинула 43-річна жінка, жителька Краматорська. Ще одна місцева мешканка отримала поранення.
Фото: Вадим Лях
