За добу захисники України знищили 850 російських окупантів

Упродовж доби російська армія втратила 850 солдатів. Знищено 2 танки, бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, по одному засобу ППО та РСЗВ. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб

танків – 11 627 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.

артилерійських систем – 36 802 (+25) од.

РСЗВ – 1 633 (+1) од.

засоби ППО – 1 291 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1 083) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.

спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.

Ольга Романова редактор