09:10, 2 лютого
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 850 російських окупантів
Упродовж доби російська армія втратила 850 солдатів.
Знищено 2 танки, бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, по одному засобу ППО та РСЗВ. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 241 530 (+850) осіб
- танків – 11 627 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 981 (+1) од.
- артилерійських систем – 36 802 (+25) од.
- РСЗВ – 1 633 (+1) од.
- засоби ППО – 1 291 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 121 217 (+1 083) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 585 (+146) од.
- спеціальна техніка – 4 057 (+2) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого