На Донеччині за добу окупанти десять разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще четверо поранено

За 1 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Слов'янську та Олексієво-Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 337 людей, у тому числі 13 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Дорожньому Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі та Заповідному — по 3, у Кучеревому Яру і Торецькому — по 1.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено приватний будинок. У Слов'янську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 14 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі і 3 авто. В Олексієво-Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені. У Костянтинівці 1 людина поранена.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.











