«ПриватБанк» через обстріли зупиняє роботу відділення в Дружківці
«ПриватБанк» зупиняє роботу відділення в Дружківці на Донеччині з огляду на безпекову ситуацію.
«Нам завжди боляче ухвалювати такі рішення, але змушені зупинити роботу відділення ПриватБанку у Дружківці на Донеччині. Сьогодні тут дрони та вибухи стали фоном, до якого неможливо звикнути. Продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно», - йдеться у повідомленні пресслужби банку.
У банку зазначили, що команди з Дружківки продовжать роботу у Краматорську, що у 20 кілометрах. Загалом в області продовжує працювати 11 наших відділень.
