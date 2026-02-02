Рус
  • Головна
  • «ПриватБанк» через обстріли зупиняє роботу відділення в Дружківці
Ольга Романова
редактор
10:43, 2 лютого
Надійне джерело

«ПриватБанк» через обстріли зупиняє роботу відділення в Дружківці

Читать на русском
«ПриватБанк» через обстріли зупиняє роботу відділення в Дружківці

«ПриватБанк» зупиняє роботу відділення в Дружківці на Донеччині з огляду на безпекову ситуацію.

«Нам завжди боляче ухвалювати такі рішення, але змушені зупинити роботу відділення ПриватБанку у Дружківці на Донеччині. Сьогодні тут дрони та вибухи стали фоном, до якого неможливо звикнути. Продовжувати роботу у місті нині стало занадто небезпечно», - йдеться у повідомленні пресслужби банку.

У банку зазначили, що команди з Дружківки продовжать роботу у Краматорську, що у 20 кілометрах. Загалом в області продовжує працювати 11 наших відділень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ПриватБанк #Дружківка #Краматорськ #Донеччина
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту