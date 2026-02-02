Рус
Ольга Романова
редактор
11:25, 2 лютого
Псевдоголові «суду днр» у Макіївці заочно оголосили підозру за колабораціонізм

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру мешканці тимчасово окупованої Макіївки, яка очолила так званий «горняцький районний суд» у структурі псевдовлади угруповання «днр».

Жінку підозрюють у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2023 році колишня суддя одного з районних судів Макіївки, яка працювала в українській судовій системі понад сім років, добровільно погодилася співпрацювати з державою-агресором. На підставі указу керівництва РФ її призначили «головою» незаконно створеного суду в окупованому місті.

Обійнявши псевдопосаду, жінка організувала роботу фейкової судової установи, координує діяльність підлеглих і підписує процесуальні документи, що не мають жодної юридичної сили. Вона ухвалює рішення відповідно до законодавства Російської Федерації, розглядає цивільні та кримінальні справи і здійснює їх розподіл між «суддями». Таким чином, підозрювана сприяє функціонуванню незаконних органів влади на тимчасово окупованій території.

В Україні жінку звільнили з посади судді, нині вона переховується на захопленій території. Досудове розслідування у справі здійснює Територіальне управління ДБР у місті Краматорську. Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю на строк до 15 років.

#Макіївка #прокуратура #суддя #підозра #колаборантка
Ольга Романова
редактор
