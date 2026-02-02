Рус
  • Російська авіабомба знищила будинок на Донеччині: у Олексієво-Дружківці загинули батько і син, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:54, 2 лютого
Надійне джерело

Російська авіабомба знищила будинок на Донеччині: у Олексієво-Дружківці загинули батько і син, - ФОТО

Увечері 1 лютого російські війська завдали авіаудару по селищу Олексієво-Дружківка на Донеччині.

Близько 23:30 керована авіабомба ФАБ-250 з модулем УМПК влучила у приватний житловий будинок, у якому перебувала родина, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Російська авіабомба знищила будинок на Донеччині: у Олексієво-Дружківці загинули батько і син, - ФОТО, фото-1

Внаслідок удару загинули 44-річний чоловік та його 23-річний син. Ще троє членів сім’ї - 42-річна жінка, 11-річний хлопчик і 16-річна дівчина — отримали поранення різного ступеня тяжкості. У постраждалих зафіксовані переломи, мінно-вибухові та осколкові травми. Дитину госпіталізували у тяжкому стані.

Російська авіабомба знищила будинок на Донеччині: у Олексієво-Дружківці загинули батько і син, - ФОТО, фото-2

Усіх поранених доправили до лікарні, їм надається необхідна медична допомога. Житловий будинок, у який поцілила авіабомба, повністю зруйновано.

Російська авіабомба знищила будинок на Донеччині: у Олексієво-Дружківці загинули батько і син, - ФОТО, фото-3

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Слідчі кваліфікували атаку за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Олексієво-Дружківка
Ольга Романова
редактор
