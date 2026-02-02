Маріупольців із психіатричними розладами відправляють до Макіївки: містяни скаржаться на відсутність стаціонару в місті

У тимчасово окупованому Маріуполі гостро постало питання доступу до стаціонарної психіатричної допомоги. Мешканці міста повідомляють, що психіатрична лікарня на вулиці Пашковського, 4 досі не функціонує, а всіх пацієнтів з гострими станами змушені направляти до Макіївки. Для родичів це означає додаткові витрати, складну логістику та фактичну втрату можливості регулярно навідувати близьких.

Про проблему пишуть маріупольці у місцевих телеграм-каналах, повідомляє 0629.

Люди наголошують, що ситуація особливо болюча для сімей, які вже перебувають у складних життєвих обставинах:

«Когда отремонтируют психиатрическую больницу на Пашковского, 4? Всех остро нуждающихся отправляют в Макеевку. А для родственников это проблема. Кто не сталкивался — тот не поймет», — пишуть містяни.

Зазначимо, що зафіксовані випадки, коли під час боїв за Маріуполь люди втрачали розум і закінчували життя самогубством. ПТСР пережив кожен без винятку мешканець міста, який перебував у блокаді. Водночас у Маріуполі досі немає жодної повноцінної психологічної та психіатричної допомоги.

Лише після обговорень у соцмережах з’явилася відповідь окупаційної адміністрації. Там заявляють, що психіатрична лікарня «перебуває у стадії відновлення» ще з 2023 року, а роботи виконує ППК «Единый заказчик». Водночас конкретних строків завершення ремонту не називають.

“В настоящее время, стационарная психиатрическая помощь оказывается в рамках Донецкой Народной Республики. Стоит отметить, что койко-места есть для всех нуждающихся”, - наголошують окупанти.

Маріупольська психіатрічна лікарня №7 була пошкоджена російськими осбрілами під час облоги Маріуполя у 2022 році. За даними Mariupol Destruction and Victims загинули 22 пацієнти лікарні.

Маріуполець Павло Світличний виявився єдиним лікарем, який рятував пацієнтів психіатричної лікарні Маріуполя до їхньої евакуації у квітні 22-го року. Його колеги виїхали в середині березня. У корпусі залишалося 80 хворих. Лікар і медсестри боролися за життя пацієнтів геріатричного відділення. Але через сильні морози люди похилого віку помирали просто на очах. Про страшні дні початку окупації завідувач відділення Психіатричної лікарні Маріуполя Павло Світличний розповів "Реальній газеті".

Так лікарня виглядала у 2023 році на початку так званого відновлення.

Так лікарня виглядала через два роки, у липні 2025. Зе цей час окупанти встигли встановити лише вікна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рахункова палата Російської Федерації оприлюднила результати аудиту діяльності ППК «Єдиний замовник (рос. Единый заказчик)», яка відповідала за реалізацію проєктів так званого «відновлення» зруйнованих міст на тимчасово окупованих територіях, зокрема Маріуполя. Саме ця компанія, за словами окупаційної адміністрації, відповідає за відновлення психлікарні.

За даними аудиту, формально фінансування проєктів було «освоєно» майже на 100%, однак фактичні результати суттєво не відповідали звітним показникам. Аудитори встановили, що будівельні роботи нерідко проводилися без затверджених проєктів і необхідних дозволів, а кошторисна вартість окремих об’єктів зростала більш ніж удвічі.

Також зазначається, що упродовж 2021–2024 років із 61 запланованого об’єкта в експлуатацію ввели лише 26. Попри це, підрядникам виплачували авансові платежі до 75%, а штрафні санкції за зрив строків будівництва на мільярди рублів фактично не стягувалися.