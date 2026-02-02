Біля Покровська дрони врятували українських військових від полону, - ВІДЕО

На Покровському напрямку ударні дрони відбили в окупантів українських військових, які потрапили в полон.

У 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ повідомили, що чотирьох українських бійців захопила диверсійно-розвідувальна група РФ.

Російські військові штурмували один зі спостережних пунктів, який обороняли українці. Згодом групу окупантів, що супроводжувала полонених, виявила аеророзвідка, яка патрулювала місцевість.

На допомогу миттєво вилетіли ударні дрони 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, 68-ї окремої єгерської бригади та інших суміжних підрозділів. Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало противника та відволікло його увагу. Цим скористалися українські військові - їм вдалося вирватися з ворожого полону. Російські бійці намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак упродовж кількох хвилин по групі відпрацювали понад десять українських ударних дронів.





