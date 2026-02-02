Окупаційна влада Донецька вводить обов’язкову російську мову для всіх вивісок

Окупаційна адміністрація Донецька запроваджує нові мовні обмеження для бізнесу.

Як повідомив так званий «мер» міста Олексій Кулемзін, з 1 березня 2026 року всі вивіски та інформаційні носії у закладах торгівлі, громадського харчування і сфери побутових послуг мають бути оформлені виключно російською мовою.

Йдеться не лише про назви закладів, а й про таблички, вказівники, написи на фасадах, інформаційні стенди та інші носії, призначені для поширення інформації. Під вимоги підпадають як зовнішні поверхні будівель, так і різноманітні конструкції та технічні елементи, окрім рекламних носіїв.

Виняток зробили лише для власників зареєстрованих торгівельних марок, які мають чинні свідоцтва на товарні знаки — вони можуть залишити фірмові назви без змін.

Окупаційна влада також закликала підприємців заздалегідь привести вивіски та інформаційні таблички іноземними мовами у відповідність до нових вимог, фактично зобов’язавши бізнес перейти на російську мову у публічному просторі міста.