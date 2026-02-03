Надійне джерело

За добу захисники України знищили 760 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 760 російських окупантів. Знищено 6 танків ворога, 4 бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи та систему ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб

танків – 11 633 (+6) од.

бойових броньованих машин – 23 985 (+4) од.

артилерійських систем – 36 855 (+53) од.

РСЗВ – 1 633 (+0) од.

засоби ППО – 1 292 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171) од.

крилаті ракети – 4 205 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 76 738 (+153) од.

спеціальна техніка – 4 058 (+1) од.

