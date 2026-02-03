09:14, 3 лютого
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 760 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 760 російських окупантів.
Знищено 6 танків ворога, 4 бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи та систему ППО. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб
- танків – 11 633 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 985 (+4) од.
- артилерійських систем – 36 855 (+53) од.
- РСЗВ – 1 633 (+0) од.
- засоби ППО – 1 292 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 738 (+153) од.
- спеціальна техніка – 4 058 (+1) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого