На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще одного поранено

За 2 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Миколаївці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1357 людей, у тому числі 52 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Надії Криворізької громади пошкоджено приватні будинки. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 7 будинків, в Іванівці — 6, у Грузькому та Торецькому — по 2.

Краматорський район. У Миколаївці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок, 2 автомобілі і теплотрасу; у Малинівці зруйновано будинок. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки, багатоповерхівку і авто. В Олександрівці і Дружківці пошкоджено по 1 будинку.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.











