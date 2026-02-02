Схема за 7 тисяч доларів: у Слов’янську затримали посередника з «вирішення питань» для ухилянтів, - ФОТО

У Слов’янську викрили 41-річного місцевого мешканця, який за гроші обіцяв допомогти чоловікам уникнути служби в бойових підрозділах через незаконний вплив на військово-лікарську комісію та територіальний центр комплектування.

Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік через знайомих підшуковував осіб, які перебували у розшуку ТЦК та СП, і пропонував їм оформити статус, що дозволив би проходити службу не в бойових частинах. Зокрема, він пообіцяв «вирішити питання» щодо клієнта та його родича, запевняючи, що має можливість впливати на посадовців ТЦК і військово-лікарської комісії.

Вартість таких «послуг» підозрюваний оцінив у 7 тисяч доларів США. Після отримання частини коштів він забрав пакет документів для безпідставного зняття з розшуку та оформлення медичних довідок. Після внесення змін до електронного реєстру чоловік зажадав сплатити решту суми.

Під час передачі 1 800 доларів США правоохоронці затримали фігуранта. Загалом він встиг отримати 6 800 доларів США. Після затримання підозрюваний намагався знищити докази, розірвавши частину готівки.

Під час обшуку за місцем проживання вилучили майже 500 тисяч гривень та понад 64 тисячі доларів США. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,3 мільйона гривень.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу СБУ в Донецькій та Луганській областях. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної схеми. Максимальна санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.